«Сан-Хосе» проиграл «Вегасу». Барабанов забросил шайбу

Сегодня, 08:39
«Вегас» на своем льду обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.
В составе «Шаркс» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Александр Барабанов.
За «Голден Найтс» забитыми голами отметились форварды Пол Коттер и Уильям Каррьер.
«Вегас» одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков. «Сан-Хосе» располагается на 14-й строчке с 45 очками.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Сан-Хосе» — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Голы: Барабанов — 10 (Власик, Кутюр), 37:04 — 0:1. Коттер — 11 (Айкел), 46:22 — 1:1. Каррье — 15 (Стивенсон, Теодор), 59:42 — 2:1.
Вратари: Хилл — Кяхкенен (14:30 — 14:40, 59:42).
Штраф: 2 — 24.
Броски: 38 (14+8+16) — 27 (4+9+14).
Наши: — - Барабанов (14.26/3/+1), Свечников (6.58/1/0).
17 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena. 17 544 зрителя.