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Сегодня, 09:09

«Вегас» по буллитам обыграл «Сан-Хосе» в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Вегас» дома одержал победу над «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

Победный буллит забросил Джек Айкел.

В основное время дублем за хозяев отличился Джонатан Маршессо. Еще по одной шайбе забросили Чандлер Стивенсон и Брейден Макнэбб.

За гостей дубль оформил Майк Хоффман. Еще одна шайба на счету Калена Эддисона. Российский форвард Александр Барабанов отличился голевой передачей.

«Вегас» (43 очка) после 29 матчей продолжает лидировать в Западной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» (19) после 28 игр замыкает турнирную таблицу «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Сан-Хосе» — 5:4 Б (0:1, 2:0, 2:3, 0:0, 1:0)

Голы: Ферраро — 1 (Берроуз, Гранлунд), 0:29 — 0:1. Маршессо — 13 (Хаттон), 25:34 — 1:1. Стивенсон — 4 (бол., Пьетранджело, Стоун), 35:44 — 2:1. Макнэбб — 2 (Айкел, Корчак), 41:43 — 3:1. Хоффман — 7 (бол., Гранлунд, Кяхкенен), 43:56 — 3:2. Маршессо — 14 (Стивенсон, Уайтклауд), 49:23 — 4:2. Эддисон — 1 (Бэйли, Задина), 56:15 — 4:3. Хоффман — 8 (Гертл, Барабанов), 59:21 — 4:4.

Победный буллит: Айкел.

Вратари: Патера — Кяхкенен (57:27 — 58:24, 58:45 — 59:21).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (8+10+8+1) — 39 (9+11+17+2).

Наши: Барбашев (14.52/2/+1) — Барабанов (25.03/2/-2), Охотюк (13.55/3/-1).

11 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena.

Источник: Таблица НХЛ
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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