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НХЛ

Сегодня, 08:37

«Вегас» обыграл «Сан-Хосе», забросив пять безответных шайб

Сергей Разин
корреспондент
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«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 5:0.

3 (1+2) очка набрал Алекс Пьетранжело, дубль у Алека Мартинеса, еще по шайбе забросили Уильям Карлссон и Бретт Хауден.

После этого матча «Вегас» с 25 очками занимает первое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 5 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Сан-Хосе» — 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)

Голы: Пьетранджело — 1 (Амадио, Стоун), 1:00 — 1:0. Мартинес — 2 (Амадио, Каррье), 11:19 — 2:0. Карлссон — 8 (мен., Айкел, Пьетранджело), 42:24 — 3:0. Мартинес — 3 (Пьетранджело, Карлссон), 44:40 — 4:0. Хауден — 2 (Рендбьерг), 49:34 — 5:0.

Вратари: Хилл — Кяхкенен.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 39 (15+13+11) — 20 (6+6+8).

Наши: Барбашев (14.51/0/0), Дорофеев (12.12/2/+1) — Охотюк (22.39/1/0).

11 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena. 18423 зрителя.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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