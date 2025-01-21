«Вегас» по буллитам проиграл «Сент-Луису», у Дорофеева два очка

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Сент-Луису» в серии буллитов со счетом 4:5.

В составе «Голден Найтс» 2 (1+1) очка набрал Павел Дорофеев, еще по голу забили Томаш Гертл, Бретт Хауден и Джек Айкел, Ши Теодор оформил ассистентский покер. У гостей отличились Брэйден Шенн, Натан Уокер, Джейк Нейборс и Кэм Фуллер, победный буллит реализовал Шенн.

После этого матча «Вегас» с 62 очками занимает второе место в Западной конференции, «Сент-Луис» с 50 очками — на 10-й строчке.