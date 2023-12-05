Голы Бучневича и Торопченко принесли «Сент-Луису» победу над «Вегасом»

«Сент-Луис» на выезде в овертайме обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

За «Блюз» в основное время забил российский форвард Алексей Торопченко, а победу в овертайме принес гол еще одного российского игрока Павла Бучневича. Никита Александров не отметился результативными действиями, проведя на льду 7 минут 22 секунды.

У «Голден Найтс» отличился Джек Айкел. Российский форвард команды Иван Барбашев провел на льду 19 минут 21 секунду.

«Сент-Луис» набрал 27 очков в 24 матчах и занимает восьмое место на «Западе». «Вегас» с 37 баллами сохраняет лидерство.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Сент-Луис» — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Торопченко — 5 (Парэйко, Сундквист), 19:39 — 0:1. Айкел — 11 (бол., Пьетранджело, Маршессо), 52:58 — 1:1. Бучневич — 9 (Томас, Парэйко), 60:38 — 1:2.

Вратари: Томпсон — Биннингтон.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 34 (13+8+13+0) — 27 (9+8+9+1).

Наши: Барбашев (19.21/4/0) — Александров (7.22/1/0), Бучневич (20.58/3/+1), Торопченко (8.38/2/+1).

5 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 17 826 зрителей.