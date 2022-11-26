«Сиэтл» на выезде обыграл «Вегас», у Бураковски дубль

«Сиэтл» на выезде обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

В составе «Кракен» забивали Райан Донато, Андре Бураковски (дубль) и Джордан Эберли.

У «Голден Найтс» шайбы на счету Николаса Роя и Фила Кессела.

«Сиэтл» одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции (27 очков). У «Вегаса» 33 очка и первая строчка на Западе.

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«Вегас» — «Сиэтл» — 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)

Голы: Донато — 3 (Ларссон, Гурд), 2:38 — 0:1. Бураковски — 6 (Ларссон, Шварц), 8:00 — 0:2. Руа — 5 (бол., Карлссон, Теодор), 10:46 — 1:2. Кессел — 4 (Теодор), 12:50 — 2:2. Бураковски — 7 (Олексяк, Шульц), 25:20 — 2:3. Эберле — 6 (Бенайерс), 38:46 — 2:4.

Вратари: Хилл — Грубауэр.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 22 (9+7+6) — 28 (9+12+7).

Наши: — - -.

26 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena. 18119 зрителей.