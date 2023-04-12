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НХЛ

Сегодня, 07:33

«Вегас» прервал победную серию «Сиэтла»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вегас» обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Голден Найтс» прервали пятиматчевую победную серию «Кракен».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Сиэтл» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Амадио — 15 (Смит, Карлссон), 5:37 — 1:0. Гурд — 14 (Бьоркстранд), 9:06 — 1:1. Амадио — 16 (Смит, Карлссон), 22:00 — 2:1. Смит — 25 (Амадио, Хэг), 34:48 — 3:1. Маршессо — 28 (бол., Пьетранджело, Стивенсон), 43:23 — 4:1.

Вратари: Броссуа — Даккорд.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 37 (10+16+11) — 21 (8+9+4).

Наши: Барбашев (17.20/3/0), Дорофеев (14.44/1/0) — -.

12 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18377 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сиэтл Кракен
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