«Вегас» дома победил «Сиэтл», Барбашев забил гол

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Сиэтл» со счетом 2:1.

В составе «Голден Найтс» отличились Иван Барбашев и Уильям Карлссон, у гостей шайбу забросил Джаред Макканн.

После этого матча «Вегас» со 105 очками занимает третье место в Западной конференции, «Сиэтл» с 74 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Сиэтл» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Барбашев — 22, 6:58 — 1:0. Карлссон — 9 (Смит, Макнэбб), 27:56 — 2:0. Маккэн — 22 (Эберле, Ларссон), 37:21 — 2:1.

Вратари: Хилл — Даккорд.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 25 (8+10+7) — 25 (8+6+11).

Наши: Барбашев (16.57/2/+1), Дорофеев (16.51/3/0) — -.

11 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 17971 зритель.