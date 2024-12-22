«Вегас» переиграл «Сиэтл», Самсонов сделал 21 сэйв

«Вегас» на своем льду выиграл у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Авторами голов «Голден Найтс» стали Киган Колесар, Бретт Хауден, Николас Хаг, Вильям Карлссон, Ноа Ханифин и Марк Стоун.

Российский голкипер команды Илья Самсонов отразил 21 из 23 бросков соперников.

За «Кракен» шайбы забросили Винс Данн и Джейден Шварц.

«Вегас» набрал 47 очков в 33 играх и занимает 2-е место в Западной конференции, «Сиэтл» идет 12-м с 32 очками за 35 встреч.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Сиэтл» — 6:2 (3:1, 0:0, 3:1)

Голы: Данн — 5 (бол., Бьоркстранд, Стивенсон), 2:34 — 0:1. Колесар — 8 (Олофссон, Макнэбб), 12:39 — 1:1. Хауден — 13 (Айкел), 13:50 — 2:1. Хэг — 2 (Стоун, Айкел), 17:48 — 3:1. Карлссон — 7 (Колесар), 48:09 — 4:1. Хэнифин — 4 (Стоун, Пирсон), 51:28 — 5:1. Шварц — 9 (бол., Райт, Стивенсон), 53:58 — 5:2. Стоун — 7 (п.в., Хауден), 58:51 — 6:2.

Вратари: Самсонов — Грубауэр.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 34 (10+11+13) — 23 (8+6+9).

Наши: Дорофеев (11.30/1/0) — -.

22 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 17862 зрителя