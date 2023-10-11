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НХЛ

Сегодня, 08:38

Гол Барбашева помог «Вегасу» победить «Сиэтл»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Вегас» на своем льду обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Это первая игра в сезоне-2023/24 для обеих команд.

Российский форвард «Голден Найтс» Иван Барбашев во втором периоде забил третий гол команды. Он провел на льду 15 минут 39 секунд при показателе полезности «+1».

Также за «Вегас» забили Чендлер Стивенсон, Джонатан Маршессо и Джек Айкел. У «Сиэтла» отличился Джаред Макканн.

«Вегас» проведет следующий матч 13 октября против «Сан-Хосе», а «Кракен» в этот же лень сыграет с «Нэшвиллом».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Сиэтл» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Стивенсон — 1 (Хауден, Стоун), 7:16 — 1:0. Маршессо — 1, 14:57 — 2:0. Барбашев — 1 (Макнэбб), 21:20 — 3:0. Маккэн — 1 (Эберле), 28:19 — 3:1. Айкел — 1 (п.в., Стоун, Стивенсон), 58:45 — 4:1.

Вратари: Хилл — Грубауэр (58:22 — 58:45).

Штраф: 11 — 8.

Броски: 28 (10+11+7) — 33 (13+10+10).

Наши: Барбашев (15.39/3/0) — -.

11 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.

Источник: Таблица НХЛ
Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сиэтл Кракен
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