7 ноября, 05:30

«Вегас» — «Тампа-Бэй»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Вегас Голден Найтс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретятся в матче НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Вегас Голден Найтс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в пятницу, 7 ноября. Игра пройдет на «T-Mobile Арене» в Парадйсе, стартовое вбрасывание состоится в 6.00 по московскому времени.

«Вегас» — «Тампа-Бэй»: прямая трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео онлайн)

С основными событиями и результатом игры «Вегас» — «Тампа-Бэй» можно будет знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции турнира, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат
7 ноября, 06:00. T-Mobile Arena (Парадайс)
Вегас
Тампа-Бэй

«Вегас» набрал 17 очков в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ, «Тампа» провела 13 матчей и набрала 14 очков. В предыдущей игре сезона «рыцари» победили «Детройт» (1:0), а «молнии» уступили «Колорадо» (2:3).

ХК Вегас Голден Найтс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
