«Вегас» на своем льду сыграет против «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со вторника на среду, 20 марта. Встреча пройдет на арене "T-Mobile Arena" в Парадайсе, штат Невада, (США). Начало — в 05.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Вегас» — «Тампа-Бэй» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Вегас» занимает сейчас 7-е место в таблице Западной конференции, набрав 79 очков. «Тампа-Бэй» идет на 6-й строчке «Востока», имея в своем активе 78 очков.

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