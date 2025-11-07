Видео
7 ноября, 08:38

«Тампа» обыграла «Вегас», Кучеров и Барбашев оформили по дублю

Игнат Заздравин
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Тампа» на выезде победила «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

По 3 (2+1) очка у гостей набрали российский нападающий Никита Кучеров и Брэндон Хагель. Еще по одной шайбе забросили Гейдж Гонсалвеш и Доминик Джеймс.

У хозяев дубль оформил россиянин Иван Барбашев. Митч Марнер забил один гол.

«Тампа» (16 очков) поднялась на девятое место в Восточной конференции НХЛ. «Вегас» (17) идет пятым на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат
7 ноября, 06:00. T-Mobile Arena (Парадайс)
Вегас
Тампа-Бэй

Источник: Таблица НХЛ
21

  • True Timati

    Тут давеча вышла статья про лучшего игрока мира. А лучший игрок мира оформил сегодня дубль в ворота Вегаса. Ну и отмечу Васю-тройку. Стабилен, шельмец. Меньше трех не пускает

    07.11.2025

  • Оскара Тому Харди

    Вот.. это уже лучше..пора Никите выходить на проектную мощность..а тот там в списке бомбардиров коллектив уже расслабон поймал)))(

    07.11.2025

  • maxcds

    С натяжкой.

    07.11.2025

  • Оскара Тому Харди

    Ну да..ничё так..пойдёт...

    07.11.2025

  • maxcds

    Неплохой, все-таки, Кучеров игрок.

    07.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Уезжал на работу после 2-х периодов, а в 3-м вон оно как всё случилось)) после 1-го периода (в котором почему-то опять старая Тампа играла) вернули новую. (видать в сохранениях ошиблись, но вовремя исправились). По Вегасу - как ни странно, но похоже появляется проблема глубины... решает лишь 1-е звено...

    07.11.2025

  • Спартаксис г.м.

    Смешно, что старпер Кросби утирает нос и прочим старперам и молодняку))

    07.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Просто после травмы Стоуна, на его место перевели Марнера в 1-ю тройку и теперь вместо Дорофеева стал забивать Барби. Фактор Марнера однако.

    07.11.2025

  • Вислый в бане

    Харта же взяли (на СЭ есть об этом статья), и теперь-то он точно будет играть после 1 декабря, но ревайвалы проблемных голкиперов редки.

    07.11.2025

  • Max Zherbunov

    "По 3 (2+1) очка у гостей набрали российский нападающий Никита Кучеров и Брэндон Хагель. У хозяев дубль оформил россиянин Иван Барбашев" ,,,,,,,,,,,,,,, У Барбашева тоже ж 2+1

    07.11.2025

  • Адекватный спартач

    Куч отчаянно не хотел нашакаливать хет-трик в пустые :slight_smile:

    07.11.2025

  • андр

    Ну Никита просто лучший!

    07.11.2025

  • Константин21

    Так у нас болше нет места под потолком! Мы по этому не смогли подписать Расмуса Андерссена из Калгари, причём очень добротный защитник. У нас и потолок и денежек тоже нет!

    07.11.2025

  • nikola mozaev

    Ну это зря! Нужно было и Марнера, и вратаря и хорошего защитника подписывать! Марнер точно поможет!

    07.11.2025

  • ValeraK

    На воротах Латышонок??

    07.11.2025

  • nikola mozaev

    Довольно неожиданный результат, особенно после счета 2:0 и дубля Барбашева. Честно, думал, что Иван хет-трик оформит. А вон как всё перевернулось!

    07.11.2025

  • Алексей Х

    Фактор Кучерова решил исход матча) Барби с дублем! А вот Дорофеев взял паузу..(

    07.11.2025

  • Константин21

    Да уж. Нужно было не Марнера, а хорошего вратаря и защитника подписывать.

    07.11.2025

  • Вислый в бане

    Нормально так накидали третьему вратарю. Пишут, что Хилл выбыл на несколько месяцев.

    07.11.2025

