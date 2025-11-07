«Тампа» обыграла «Вегас», Кучеров и Барбашев оформили по дублю

7 ноября, 08:38
«Тампа» на выезде победила «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
По 3 (2+1) очка у гостей набрали российский нападающий Никита Кучеров и Брэндон Хагель. Еще по одной шайбе забросили Гейдж Гонсалвеш и Доминик Джеймс.
У хозяев дубль оформил россиянин Иван Барбашев. Митч Марнер забил один гол.
«Тампа» (16 очков) поднялась на девятое место в Восточной конференции НХЛ. «Вегас» (17) идет пятым на «Западе».
True Timati
Тут давеча вышла статья про лучшего игрока мира. А лучший игрок мира оформил сегодня дубль в ворота Вегаса. Ну и отмечу Васю-тройку. Стабилен, шельмец. Меньше трех не пускает
07.11.2025
Оскара Тому Харди
Вот.. это уже лучше..пора Никите выходить на проектную мощность..а тот там в списке бомбардиров коллектив уже расслабон поймал)))(
07.11.2025
maxcds
С натяжкой.
07.11.2025
Оскара Тому Харди
Ну да..ничё так..пойдёт...
07.11.2025
* 100% Инсайды *
Приветствуем!! Кому такие матчи 100% нужны? Пример; Футбол Австралия 11:45 мск Аделаида Юнайтед - ВС Уондерерс Первый тайм Тотал Больше 1,5 Коэффициент 2,10 (На данное событие есть Коэффициент Около 12) пишите Если ещё такая Информация 100% нужна,то вам сюда; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам!В интернете такой информации не найти)
07.11.2025
Информация по ставкам
Eсли делаете ставки -> infostavki.ru
07.11.2025
maxcds
Неплохой, все-таки, Кучеров игрок.
07.11.2025
Капитон Матроскин
Уезжал на работу после 2-х периодов, а в 3-м вон оно как всё случилось)) после 1-го периода (в котором почему-то опять старая Тампа играла) вернули новую. (видать в сохранениях ошиблись, но вовремя исправились). По Вегасу - как ни странно, но похоже появляется проблема глубины... решает лишь 1-е звено...
07.11.2025
Спартаксис г.м.
Смешно, что старпер Кросби утирает нос и прочим старперам и молодняку))
07.11.2025
Капитон Матроскин
Просто после травмы Стоуна, на его место перевели Марнера в 1-ю тройку и теперь вместо Дорофеева стал забивать Барби. Фактор Марнера однако.
07.11.2025
Вислый в бане
Харта же взяли (на СЭ есть об этом статья), и теперь-то он точно будет играть после 1 декабря, но ревайвалы проблемных голкиперов редки.
07.11.2025
Max Zherbunov
"По 3 (2+1) очка у гостей набрали российский нападающий Никита Кучеров и Брэндон Хагель. У хозяев дубль оформил россиянин Иван Барбашев" ,,,,,,,,,,,,,,, У Барбашева тоже ж 2+1
07.11.2025
Адекватный спартач
Куч отчаянно не хотел нашакаливать хет-трик в пустые :slight_smile:
07.11.2025
андр
Ну Никита просто лучший!
07.11.2025
Константин21
Так у нас болше нет места под потолком! Мы по этому не смогли подписать Расмуса Андерссена из Калгари, причём очень добротный защитник. У нас и потолок и денежек тоже нет!
07.11.2025
nikola mozaev
Ну это зря! Нужно было и Марнера, и вратаря и хорошего защитника подписывать! Марнер точно поможет!
07.11.2025
ValeraK
На воротах Латышонок??
07.11.2025
nikola mozaev
Довольно неожиданный результат, особенно после счета 2:0 и дубля Барбашева. Честно, думал, что Иван хет-трик оформит. А вон как всё перевернулось!
07.11.2025
Алексей Х
Фактор Кучерова решил исход матча) Барби с дублем! А вот Дорофеев взял паузу..(
07.11.2025
Константин21
Да уж. Нужно было не Марнера, а хорошего вратаря и защитника подписывать.
07.11.2025
Вислый в бане
Нормально так накидали третьему вратарю. Пишут, что Хилл выбыл на несколько месяцев.
07.11.2025