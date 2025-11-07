«Тампа» обыграла «Вегас», Кучеров и Барбашев оформили по дублю

«Тампа» на выезде победила «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. По 3 (2+1) очка у гостей набрали российский нападающий Никита Кучеров и Брэндон Хагель. Еще по одной шайбе забросили Гейдж Гонсалвеш и Доминик Джеймс. У хозяев дубль оформил россиянин Иван Барбашев. Митч Марнер забил один гол. «Тампа» (16 очков) поднялась на девятое место в Восточной конференции НХЛ. «Вегас» (17) идет пятым на «Западе». НХЛ. Регулярный чемпионат

7 ноября, 06:00. T-Mobile Arena (Парадайс) Вегас Тампа-Бэй

True Timati Тут давеча вышла статья про лучшего игрока мира. А лучший игрок мира оформил сегодня дубль в ворота Вегаса. Ну и отмечу Васю-тройку. Стабилен, шельмец. Меньше трех не пускает 07.11.2025

Оскара Тому Харди Вот.. это уже лучше..пора Никите выходить на проектную мощность..а тот там в списке бомбардиров коллектив уже расслабон поймал)))( 07.11.2025

maxcds С натяжкой. 07.11.2025

Оскара Тому Харди Ну да..ничё так..пойдёт... 07.11.2025

maxcds Неплохой, все-таки, Кучеров игрок. 07.11.2025

Капитон Матроскин Уезжал на работу после 2-х периодов, а в 3-м вон оно как всё случилось)) после 1-го периода (в котором почему-то опять старая Тампа играла) вернули новую. (видать в сохранениях ошиблись, но вовремя исправились). По Вегасу - как ни странно, но похоже появляется проблема глубины... решает лишь 1-е звено... 07.11.2025

Спартаксис г.м. Смешно, что старпер Кросби утирает нос и прочим старперам и молодняку)) 07.11.2025

Капитон Матроскин Просто после травмы Стоуна, на его место перевели Марнера в 1-ю тройку и теперь вместо Дорофеева стал забивать Барби. Фактор Марнера однако. 07.11.2025

Вислый в бане Харта же взяли (на СЭ есть об этом статья), и теперь-то он точно будет играть после 1 декабря, но ревайвалы проблемных голкиперов редки. 07.11.2025

Max Zherbunov "По 3 (2+1) очка у гостей набрали российский нападающий Никита Кучеров и Брэндон Хагель. У хозяев дубль оформил россиянин Иван Барбашев" ,,,,,,,,,,,,,,, У Барбашева тоже ж 2+1 07.11.2025

Адекватный спартач Куч отчаянно не хотел нашакаливать хет-трик в пустые :slight_smile: 07.11.2025

андр Ну Никита просто лучший! 07.11.2025

Константин21 Так у нас болше нет места под потолком! Мы по этому не смогли подписать Расмуса Андерссена из Калгари, причём очень добротный защитник. У нас и потолок и денежек тоже нет! 07.11.2025

nikola mozaev Ну это зря! Нужно было и Марнера, и вратаря и хорошего защитника подписывать! Марнер точно поможет! 07.11.2025

ValeraK На воротах Латышонок?? 07.11.2025

nikola mozaev Довольно неожиданный результат, особенно после счета 2:0 и дубля Барбашева. Честно, думал, что Иван хет-трик оформит. А вон как всё перевернулось! 07.11.2025

Алексей Х Фактор Кучерова решил исход матча) Барби с дублем! А вот Дорофеев взял паузу..( 07.11.2025

Константин21 Да уж. Нужно было не Марнера, а хорошего вратаря и защитника подписывать. 07.11.2025