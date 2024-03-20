«Вегас» — «Тампа»: видеообзор матча

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Вегас» со счетом 5:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Лайтнинг» дубль оформил Брэйден Пойнт, еще по шайбе забросили Энтони Сирелли и Энтони Даклер, Никита Кучеров отметился голом и ассистентским хет-триком, вратарь Андрей Василевский отразил 24 броска из 27. У «Голден Найтс» отличились Джонатан Маршессо, Бретт Хауден и Бен Хаттон.

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