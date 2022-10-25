30 сейвов Самсонова не спасли «Торонто» от поражения в матче с «Вегасом»

«Вегас» обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом — 3:1.

За «Голден Найтс» шайбы забросили Николя Руа, Чандлер Стивенсон и Майкл Амадио. В составе «Мэйпл Ливз» единственную шайбу забросил Вильям Нюландер.

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 30 бросков по воротам своей команды.

После этого матча «Вегас» с 10 очками поднялся на первое место в Западной конференции, «Торонто» с 8 очками — на 6-й строчке Востока.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Торонто» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Руа — 1 (бол., Смит, Кессел), 3:51 — 1:0. Нюландер — 4 (Таварес, Робертсон), 31:42 — 1:1. Стивенсон — 3 (Макнэбб, Теодор), 40:42 — 2:1. Амадио — 1 (Хэг), 48:11 — 3:1.

Вратари: Томпсон — Самсонов (55:57).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (9+12+12) — 23 (10+7+6).

Наши: — - -.

25 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.