«Вегас» победил «Вашингтон», Овечкин не играл из-за травмы

«Вегас» дома победил «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

В составе «Годен Найтс» забивали Алек Мартинес, Николас Рой, Майк Амадио, Байрон Фроес, Пол Коттер (дубль). У «Кэпиталс» шайбы на счету Ти Джея Оши и Маркуса Йоханссона.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил матч из-за травмы нижней части тела, как сообщила пресс-служба клуба.

«Вегас» с 60 очками занимает 3-е место в Западной конференции. «Вашингтон» с 56 очками — на 7-й строчке Востока.

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«Вегас» — «Вашингтон» — 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)

Голы: Мартинес — 1 (Стивенсон, Пьетранджело), 2:17 — 1:0. Руа — 9 (Маршессо, Мартинес), 7:36 — 2:0. Амадио — 7 (Стивенсон), 22:15 — 3:0. Фрейз — 1 (Рендбьерг, Пьетранджело), 32:04 — 4:0. Коттер — 7 (Руа), 33:38 — 5:0. Оши — 10 (Густафссон, Строум), 38:20 — 5:1. Коттер — 8 (Руа, Колесар), 43:59 — 6:1. Юханссон — 12 (ван Римсдайк, Кузнецов), 50:41 — 6:2.

Вратари: Томпсон — Кемпер (Линдгрен, 32:04).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 27 (10+11+6) — 21 (6+8+7).

Наши: — - Алексеев (16.31/1/-3), Кузнецов (15.40/3/0), Орлов (22.07/0/-3).

22 января. Парадайс. T-Mobile Arena.