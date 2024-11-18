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«Вашингтон» победил «Вегас», Овечкин оформил хет-трик

Сергей Разин
корреспондент
18 ноября. «Вашингтон» обыграл «Вегас» (5:2).
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Вегас» со счетом 5:2.

В составе «Кэпиталз» хет-трик оформил Александр Овечкин забросив одну шайбу в пустые ворота, еще по голу забили Джейкоб Чикран и Якуб Врага. У «Голден Найтс» шайбы забросили Бретт Хауден и Киган Колесар, вратарь Илья Самсонов отразил 20 бросков.

На счету Овечкина 23 (13+10) очка в 17 матчах сезона.

После этого матча «Вашингтон» с 25 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Вегас» с 24 очками — на третьей строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Вашингтон» — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Голы: Овечкин — 11 (бол., Карлсон, Строум), 5:59 — 0:1. Чикран — 5 (Строум), 12:26 — 0:2. Хауден — 7 (Пьетранджело, Пирсон), 19:52 — 1:2. Врана — 4 (Протас, Сандин), 22:49 — 1:3. Колесар — 5 (Гертл, Айкел), 27:24 — 2:3. Овечкин — 12 (Рой), 37:38 — 2:4. Овечкин — 13 (п.в., Протас, Фехервари), 59:23 — 2:5.

Вратари: Самсонов (27:12 — 27:24, 57:25 — 59:23) — Томпсон.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 41 (6+11+24) — 25 (12+6+7).

Наши: Барбашев (17.48/1/-1), Дорофеев (20.59/5/-2) — Овечкин (14.53/5/+3).

18 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena. 17877 зрителей.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс

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