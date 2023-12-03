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Сегодня, 05:30

«Вегас» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

«Вегас» сыграет с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате НХЛ 3 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»).
Фото USA Today Sports
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«Вегас» сыграет с «Вашингтоном» в рамках регулярного чемпионата НХЛ 3 декабря, в воскресенье. Игра пройдет на ледовой арене «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе, штат Невада (США) и начнется в 6.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Вегас» — «Вашингтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции нет. Видеотрансляция матча будет доступна бесплатно в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Голден Найтс» набрали 34 очка и возглавляют Западную конференцию. «Кэпиталз» с 26 баллами располагаются на 7-й строчке Восточной конференции.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс
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