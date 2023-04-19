«Виннипег» начал с победы серию с «Вегасом»

«Виннипег» переиграл «Вегас» в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли — 5:1.

В составе «Голден Найтс» голевой передачей отметился российский нападающий Иван Барбашев. Форвард «Джетс» Владислав Наместников также сделал одну голевую передачу.

Второй матч в серии состоится 21 апреля. Начало встречи — 5.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Первый матч

«Вегас» — «Виннипег» — 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)

Голы: Коннор — 1 (Дюбуа, Моррисси), 21:24 — 0:1. Дюбуа — 1 (Уилер), 22:26 — 0:2. Карлссон — 1 (Барбашев, Маршессо), 35:49 — 1:2. Уилер — 1 (Нидеррайтер, Шмидт), 43:53 — 1:3. Лаури — 1 (п.в., Уилер, Пионк), 58:39 — 1:4. Лаури — 2 (бол., Нидеррайтер, Наместников), 59:41 — 1:5.

Вратари: Броссуа — Хеллибак.

Штраф: 16 — 16.

Броски: 17 (8+7+2) — 31 (14+7+10).

Наши: Барбашев (16.21/0/0) — Наместников (14.18/0/0).

19 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18006 зрителей.

Счет в серии: 0-1