«Вегас» первым вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

Сегодня, 07:56
«Вегас» выиграл у «Виннипега» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:1."Голден Найтс" выиграли серию 4-1 и первыми вышли во второй раунд.
Российские хоккеисты Владислав Наместников и Иван Барбашев результативными действиями не отметились.
Соперником «Вегаса» по второму раунду станет победитель пары «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (3-2).
НХЛ
Плей-офф
Первый раунд
Пятый матч
«Вегас» — «Виннипег» — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
Голы: Стивенсон — 3 (Стоун, Хауден), 0:50 — 1:0. Стоун — 3 (Пьетранджело), 20:42 — 2:0. Карлссон — 4 (Амадио, Смит), 24:41 — 3:0. Стивенсон — 4 (бол., Стоун, Айкел), 28:37 — 4:0. Коннор — 3 (Уилер, Лаури), 54:22 — 4:1.
Вратари: Броссуа — Хеллибак.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 25 (8+15+2) — 31 (5+9+17).
Наши: Барбашев (13.23/5/0) — Наместников (11.26/0/0).
28 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18 476 зрителей.
Счет в серии: 4-1.