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Сегодня, 07:56

«Вегас» первым вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
28 апреля. «Вегас» — «Виннипег» — 4:1.
Фото USA Today Sports
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«Вегас» выиграл у «Виннипега» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:1."Голден Найтс" выиграли серию 4-1 и первыми вышли во второй раунд.

Российские хоккеисты Владислав Наместников и Иван Барбашев результативными действиями не отметились.

Соперником «Вегаса» по второму раунду станет победитель пары «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (3-2).

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Вегас» — «Виннипег» — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Голы: Стивенсон — 3 (Стоун, Хауден), 0:50 — 1:0. Стоун — 3 (Пьетранджело), 20:42 — 2:0. Карлссон — 4 (Амадио, Смит), 24:41 — 3:0. Стивенсон — 4 (бол., Стоун, Айкел), 28:37 — 4:0. Коннор — 3 (Уилер, Лаури), 54:22 — 4:1.

Вратари: Броссуа — Хеллибак.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 25 (8+15+2) — 31 (5+9+17).

Наши: Барбашев (13.23/5/0) — Наместников (11.26/0/0).

28 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18 476 зрителей.

Счет в серии: 4-1.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Виннипег Джетс
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