Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:58

«Вегас» сравнял счет в серии с «Виннипегом»

Евгений Козинов
Корреспондент
21 апреля. «Вегас» — «Виннипег» — 5:2.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Вегас» переиграл «Виннипег» во втором матче первого раунда Кубка Стэнли — 5:2. Счет в серии стал равный — 1-1.

Нападащий «Голден Найтс» Марк Стоун набрал 3 (2+1) очка. Российские игроки Владислав Наместников и Иван Барбашев очков не набрали.

Третья игра в серии состоится 22 апреля на льду «Джетс». Начало — 23.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Вегас» — «Виннипег» — 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

Голы: Лаури — 3 (бол., Пионк, Шмидт), 9:18 — 0:1. Карлссон — 2 (Кессел), 25:54 — 1:1. Айкел — 1 (Пьетранджело, Амадио), 30:25 — 2:1. Стенлунд — 1 (Мяеналанен, Демело), 36:01 — 2:2. Стивенсон — 1 (Пьетранджело, Стоун), 45:37 — 3:2. Стоун — 1 (Стивенсон, Хауден), 53:01 — 4:2. Стоун — 2 (Карлссон, Кессел), 57:30 — 5:2.

Вратари: Броссуа — Хеллибак.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 39 (8+19+12) — 33 (17+10+6).

Наши: Барбашев (13.48/2/0) — Наместников (15.21/1/-1).

21 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18333 зрителя.

Счет в серии: 1-1.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Виннипег Джетс
Обсудить
Читайте также
Фанаты «Спартака» сломали угловой флаг на стадионе перед матчем с «Акроном»
Америка трижды ломала ей жизнь. Уникальная история фигуристки и актрисы Аникановой
Будут ли каникулы с 1 по 9 мая
Актриса Юлия Пересильд призвала космонавтов прекратить травлю в ее адрес
Сверхтяжелая ракета-носитель Starship взорвалась на четвертой минуте испытательного полета
Путин подписал указ о назначении Котюкова врио губернатора Красноярского края
Популярное видео
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Анонс Кубка Стэнли, будущее «Вашингтона» и «Питтсбурга»
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли: первый раунд плей-офф НХЛ
Кубок Стэнли: «Нью-Джерси» проиграл «Рейнджерс», «Колорадо» победил «Сиэтл» и другие матчи 21 апреля
Ничушкин признан третьей звездой матча с «Сиэтлом»
«Колорадо» сравнял счет в серии с «Сиэтлом». Ничушкин забросил одну шайбу
Ничушкин сравнял счет в матче «Колорадо» с «Сиэтлом»
Тарасенко признан третьей звездой матча с «Нью-Джерси»
«Рейнджерс» неудержимы в плей-офф. Тарасенко и Кейн тащат команду во второй раунд
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ничушкин признан третьей звездой матча с «Сиэтлом»

Кубок Стэнли: «Нью-Джерси» проиграл «Рейнджерс», «Колорадо» победил «Сиэтл» и другие матчи 21 апреля