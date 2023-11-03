«Вегас» обыграл «Виннипег», Барбашев забил победный гол

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 5:2.

В составе «Голден Найтс» 2 (1+1) очка набрал Иван Барбашев, у Павла Дорофеева результативная передача, Джонатан Маршессо оформил хет-трик.

После этого матча «Вегас» с 21 очком занимает первое место в Западной конференции, «Виннипег» с 10 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Виннипег» — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Голы: Карлссон — 4 (Дорофеев, Хаттон), 10:45 — 1:0. Коннор — 6 (Иафалло, Шайфли), 26:17 — 1:1. Маршессо — 4 (бол., Стоун, Томпсон), 27:00 — 2:1. Барбашев — 3 (бол., Пьетранджело, Карлссон), 28:38 — 3:1. Иафалло — 4 (бол., Перфетти, Коннор), 41:51 — 3:2. Маршессо — 5 (Барбашев, Пьетранджело), 45:47 — 4:2. Маршессо — 6 (п.в.), 57:08 — 5:2.

Вратари: Томпсон — Хеллибак (56:31 — 57:08).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 26 (10+9+7) — 31 (5+13+13).

Наши: Барбашев (15.38/3/+1), Дорофеев (12.50/0/+1) — Наместников (15.36/2/-2).

3 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena. 17878 зрителей.