«Вегас» переиграл «Виннипег», Барбашев оформил дубль

«Вегас» обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев оформил дубль. Его одноклубник и соотечественник Павел Дорофеев сделал две голевые передачи.

У «Джетс» одной голевой передачей отметился российский форвард Владислав Наместников.

«Виннипег» потерпел два поражения подряд, но продолжает лидировать в Западной конференции с 36 очками в 24 играх. «Вегас» идет на 3-й строчке — 33 очка в 24 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Виннипег» — 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)

Голы: Перфетти — 5 (Моррисси, Элерс), 6:57 — 0:1. Хауден — 9, 18:13 — 1:1. Барбашев — 11 (Дорофеев, Айкел), 19:44 — 2:1. Перфетти — 6 (Моррисси, Наместников), 34:28 — 2:2. Барбашев — 12 (Айкел, Дорофеев), 44:43 — 3:2. Пионк — 4 (Флери, Коннор), 48:55 — 3:3. Хауден — 10 (Карлссон, Теодор), 55:55 — 4:3.

Вратари: Хилл — Комри.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 30 (14+7+9) — 25 (6+9+10).

Наши: Барбашев (18.40/3/+1), Дорофеев (17.37/3/+1) — Наместников (15.08/1/0).

30 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena. 18044 зрителя.