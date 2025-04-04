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4 апреля, 07:40

«Виннипег» выиграл у «Вегаса»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Виннипег» на выезде переиграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Голы забили Марк Шайфли, Адам Лаури, Колин Миллер и Коул Перфетти.

«Виннипег» набрал 108 очков в 76 матчах и лидирует в Западной конференции. «Вегас» идет на 3-й строчке — 98 очков в 75 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Виннипег» — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Шайфли — 37 (Иафалло, Шенн), 13:01 — 0:1. Лаури — 15 (Нидеррайтер, Стэнли), 18:15 — 0:2. Миллер — 4 (бол., Эпплтон, Нидеррайтер), 31:53 — 0:3. Перфетти — 18 (п.в., Коннор), 59:08 — 0:4.

Вратари: Хилл (Шмид, 40:00, 54:32 — 59:08) — Комри.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 27 (5+7+15) — 22 (11+8+3).

Наши: Барбашев (19.43/0/0), Дорофеев (17.11/2/0) — Наместников (14.46/1/+1).

4 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18022 зрителя.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Виннипег Джетс
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