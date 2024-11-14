Величкин считает, что Дорофеева ждет большое будущее в НХЛ

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин поделился мнением об игре российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Павла Дорофеева.

«Павел был золотым резервом «Магнитки». Я это всегда понимал, но так получилось, что он ушел из клуба. К сожалению, покинул команду, когда меня уже там не было.

Я считаю, что Паша очень талантливый игрок, и как человек уникальный. Очень мало таких ребят я видел в своей жизни. У него все впереди. Этот сезон в НХЛ для него будет определяющим. Во втором звене у него будет больше игрового времени, у него другие партнеры, в отличие от прошлого сезона. Гораздо больше шансов забивать голы. В России он уже элитный хоккеист, в этом году он должен покорить элиту североамериканского хоккея», — сказал Величкин Legalbet.

14 ноября «Вегас Голден Найтс» обыграл «Анахайм Дакс» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. 24-летний Дорофеев забросил свою девятую шайбу в сезоне и стал лучшим снайпером команды. «Рыцари» с 22 очками занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции.