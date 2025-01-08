Вице-капитан «Торонто» смог повторить достижение Овечкина в НХЛ

Форвард «Торонто» Джон Таварес, отметившийся голом в матче НХЛ с «Филадельфией» (3:2), повторил достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Канадский форвард Таварес забил 20-й гол в текущем сезоне НХЛ. Для 34-летнего хоккеиста это уже 15-й сезон с 20 и более голами. Столько же у 39-летнего Овечкина. С 2009 года ни у кого из действующих игроков нет большего количества подобных сезонов, сообщает Sportsnet Stats.

Ближайший преследователь Тавареса и Овечкина — Патрик Кейн из «Детройта», у которого 14 сезонов с 20 и более заброшенными шайбами.

В текущем сезоне Таварес набрал 42 (20+22) очков в 41 матче.