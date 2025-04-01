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1 апреля, 17:06

Вице-комиссионер НХЛ Дэйли считает, что Овечкин близок к тому, чтобы забить 894 гола быстрее Гретцки

Руслан Минаев
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, может ли форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забить 894 гола в НХЛ быстрее Уэйна Гретцки.

На счету россиянина 890 шайб в 1483 матчах, у канадца — 894 шайбы в 1487 играх.

«Способен ли Овечкин забить 894-й гол быстрее Гретцки? Он будет близок к этому», — приводит слова Дэйли «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 39-летний Овечкин отметился 37 заброшенными шайбами в 57 матчах за «Вашингтон». Всего за карьеру россиянин забил 890 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только Гретцки (894). Овечкину осталось забросить 5 шайб, чтобы побить рекорд канадца.

Гретцки завершил карьеру в 1999 году в составе «Рейнджерс». Он выступал в НХЛ на протяжении 20 сезонов. Овечкин играет в североамериканской лиге с 2005 года.

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Источник: Чемпионат
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Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
Хоккей
НХЛ
Билл Дэйли
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