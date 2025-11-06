Видео 900-й шайбы Овечкина в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 900-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ.

Это случилось 6 ноября в игре с «Сент-Луисом» (6:1). 40-летний россиянин был признан первой звездой матча.

Овечкин является рекордсменом лиги по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 900 заброшенных шайб в 1504 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки — 894 шайбы в 1487 матчах.