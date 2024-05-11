Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:40

«Бостон» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Флорида» выиграла у «Бостона» (6:2) в третьем матче второго раунда плей-офф НЗЛ и вышла вперед в серии — 2-1.

У «Пантерз» дубль оформил Эван Родригес, а также по одной шайбе забросили Картер Вераге, Брэндон Монтур, Сэм Райнхарт и Владимир Тарасенко. У «Брюинз» голами отметились Якуб Лауко и Джейк Дебраск.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
Саблистку из США Татьяну Назлымов обвинили в участии в договорных поединках
ИИХФ не указала Россию среди трех самых титулованных сборных в истории ЧМ
Упавший в реку Мойку автобус вытащили на сушу
«Зенит» опять покупает игрока у «Краснодара», «Спартаку» предложили помощника Моуриньо, а Рахимова могут уволить. Трансферные слухи РПЛ за 10 мая
Водитель упавшего в Мойку автобуса вышел на работу после 20-часовой смены
Медведев посоветовал Кэмерону быть поаккуратнее после слов о Путине
Популярное видео
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
Задоров забросил 4-ю шайбу в этом плей-офф НХЛ
Драйзайтль и Макдэвид набрали 90 очков в плей-офф НХЛ за 56 матчей — только Гретцки и Лемье делали это быстрее
Кубок Стэнли: «Флорида» обыграла «Бостон», «Ванкувер» — «Эдмонтон». Расписание и результаты матчей 11 мая
«Флорида» переиграла «Бостон», Тарасенко забросил одну шайбу
Тарасенко реализовал большинство в матче с «Бостоном»
«Бостон» — «Флорида»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Флорида» переиграла «Бостон», Тарасенко забросил одну шайбу

Кубок Стэнли: «Флорида» обыграла «Бостон», «Ванкувер» — «Эдмонтон». Расписание и результаты матчей 11 мая