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Сегодня, 14:26

Винер уверена, что Овечкин обгонит Гретцки и установит рекорд в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике, заслуженный тренер России Ирина Винер прокомментировала гонку российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за звание лучшего снайпера в истории НХЛ.

«Для него возраст не имеет никакого значения. Как я считаю, и в этом уверена, никто, глядя на него, не должен интересоваться его возрастом и делать на это акцент. Я уверена, что он догонит и перегонит Уэйна Гретцки», — цитирует Винер ТАСС.

На счету Овечкина в НХЛ 868 голов в 1444 матчах лиги. Российскому форварду до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 26 шайб.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Ирина Винер-Усманова
Уэйн Гретцки

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