«Анахайм» проиграл «Виннипегу». «Дакс» вели в счете 2:0

Сегодня, 01:41
«Виннипег» переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Дакс» потерпели шестое поражение подряд.
Российский защитник гостей Дмитрий Куликов сыграл 19 минут и отметился одним броском по воротам соперника.
«Виннипег» занимает 4-е место в Западной конференции — 31 очко. «Анахайм идет последним (15 очков).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Анахайм» — 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)
Голы: Сильферберг — 4 (Ватрано, Шаттенкирк), 15:16 — 0:1. Лисон — 2, 25:09 — 0:2. Мяеналанен — 4 (Шмидт, Лаури), 30:31 — 1:2. Самберг — 1 (Коннор, Дюбуа), 33:28 — 2:2. Бэррон — 2 (Лаури, Мяеналанен), 54:23 — 3:2. Шайфли — 13 (Уилер, Перфетти), 55:12 — 4:2. Шмидт — 3 (бол., Моррисси, Коннор), 59:15 — 5:2.
Вратари: Хеллибак — Столарз.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 40 (7+15+18) — 30 (18+5+7).
Наши: — - Куликов (19.08/1/0).
4 декабря. Виннипег. Canada Life Centre