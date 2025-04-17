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17 апреля, 04:41

«Виннипег» в овертайме обыграл «Анахайм», Наместников сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Владислав Наместников (в центре).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Виннипег» выиграл у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Дакс» потерпели четвертое поражение кряду.

Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников отметился в этой игре голевой передачей. Теперь у 32-летнего россиянина 38 (11+27) очков в 78 матчах этого сезона.

«Виннипег» с 116 очками в 82 матчах лидирует в Западной конференции. «Анахайм» идет на 12-й строчке — 80 очков в 82 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Анахайм» — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Пионк — 10 (Перфетти, Наместников), 33:49 — 1:0. Терри — 21 (Ватрано, Мур), 45:45 — 1:1. Шайфли — 39 (Моррисси, Коннор), 61:11 — 2:1.

Вратари: Хеллибак — Хуссо.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 44 (19+15+9+1) — 31 (9+13+9+0).

Наши: Наместников (16.11/4/+1) — Минтюков (15.56/0/-1).

17 апреля. Виннипег. Canada Life Centre.

Владислав Наместников
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Виннипег Джетс
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