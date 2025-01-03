«Анахайм» в овертайме переиграл «Виннипег»

«Анахайм» на выезде выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Шайбы «Джетс» Забросили Марк Шайфли, Адам Лаури и Алекс Иафалло. У «Дакс» голами отметились Радко Гудас, Лео Карлссон, а также Трой Терри оформил дубль.

«Анахайм» набрал 36 очков в 37 матчах и занимает 12-е место в Западной конференции. «Виннипег» лидирует с 56 очками в 40 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Анахайм» — 3:4 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Шайфли — 23 (Коннор, Виларди), 0:33 — 1:0. Лаури — 10 (Иафалло, Моррисси), 17:17 — 2:0. Карлссон — 8 (Гудас, Киллорн), 18:58 — 2:1. Терри — 12 (Строум, Дюмулин), 26:52 — 2:2. Иафалло — 6 (Нидеррайтер, Моррисси), 57:16 — 3:2. Гудас — 1 (Ватрано, Терри), 58:10 — 3:3. Терри — 13 (Гибсон), 63:34 — 3:4.

Вратари: Хеллибак — Гибсон.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 30 (7+12+9+2) — 24 (10+4+8+2).

Наши: Наместников (16.05/0/-1) — Минтюков (13.50/0/-2).

3 января. Виннипег. Canada Life Centre. 15225 зрителей.