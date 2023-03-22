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НХЛ

Сегодня, 05:34

«Виннипег» переиграл «Аризону»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Виннипег» выиграл у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Джетс» прервали четырехматчевую победную серию «Койотс».

«Виннипег» набрали 83 очка и занимают 8-е место в Западной конференции. «Аризона» идет на 13-й строчке — 65 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Аризона» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Элерс — 9, 4:17 — 1:0. Лаури — 10 (мен., Бэррон, Пионк), 11:33 — 2:0. Хейтон — 15 (Келлер, Шмальц), 31:46 — 2:1.

Вратари: Хеллибак — Веймелка.

Штраф: 11 — 17.

Броски: 25 (10+3+12) — 30 (7+18+5).

Наши: Наместников (14.39/1/0) — -.

22 марта. Виннипег. Canada Life Centre.

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Виннипег Джетс
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