Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:34

«Аризона» проиграла «Виннипегу» и потерпела девятое поражение подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

«Аризона» проиграла «Виннипегу» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

Единственную шайбу гостей забросил Клэйтон Келлер, у хозяев отличились Пьер-Люк Дубуа и Блэйк Уилер.

«Аризона» потерпела девятое поражение подряд, команда идет на 14-м месте в таблице Западной конференции с 31 очком в 43 матчах. «Виннипег» лидирует с 59 очками в 44 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Аризона» — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Дюбуа — 20 (бол., Моррисси, Элерс), 20:37 — 1:0. Келлер — 15 (Шмальц, Чикран), 31:02 — 1:1. Уилер — 11 (Шайфли, Перфетти), 36:45 — 2:1.

Вратари: Хеллибак — Веймелка.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 24 (12+5+7) — 21 (4+9+8).

16 января. Виннипег. Canada Life Centre. 13949 зрителей

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Виннипег Джетс
0
Читайте также
Фигуристка заявилась на соревнования по шорт-треку. Удивительный эксперимент на Универсиаде
Умар Нурмагомедов в первом раунде нокаутировал Раони Барселоса на UFC Fight Night 217
Путин ответил на вопросы журналистов и провел заседание Госсовета. Главное
Город во Франции отказался принимать деньги от РФ за места на кладбище
Виктор Медведчук дал прогноз развития конфликта на Украине
Российские военные при зачистке Соледара обнаружили скрывающихся боевиков ВСУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тарасенко может вернуться на лед на этой неделе

НХЛ: «Рейнджерс» уступили «Монреалю» и другие матчи 16 января