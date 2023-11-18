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Сегодня, 06:35

«Виннипег» победил «Баффало». Наместников набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
18 ноября. «Виннипег» — «Баффало» — 3:2.
Фото USA Today Sports
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«Виннипег» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Для «Сэйбрз» это третье поражение подряд.

Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников отметился двумя голевыми передачами. Его признали второй звездой встречи.

«Виннипег» набрал 20 очков и занимает 6-е место в Западной конференции. «Баффало» идет на 14-й строчке в Восточной конференции — 15 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Баффало» — 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Голы: Перфетти — 6 (Наместников, Пионк), 22:12 — 1:0. Эпплтон — 5 (Нидеррайтер, Лаури), 24:33 — 2:0. Так — 5, 24:56 — 2:1. Элерс — 5 (Нидеррайтер, Наместников), 28:12 — 3:1. Петерка — 7 (Далин, Бенсон), 41:00 — 3:2.

Вратари: Хеллибак — Комри (59:20).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 18 (7+5+6) — 27 (6+10+11).

Наши: Наместников (14.48/1/+2) — -.

18 ноября. Виннипег. Canada Life Centre. 11340 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Виннипег Джетс
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