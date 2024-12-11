«Виннипег» разгромил «Бостон», Наместников и Чибриков забросили по шайбе

«Виннипег» на своем льду переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1.

У хозяев дубль оформил Марк Шайфли, еще по шайбе забросили Кайл Коннор, Габриэль Виларди, Алекс Иафалло, Мэйсон Эпплтон, Владислав Наместников и Никита Чибриков.

32-летний Наместников набрал 16 (7+9) очков в 30 матчах. На счету 21-летнего Чибрикова 4 (2+2) очка в 2 встречах.

Автором единственного гола «Брюинз» стал Давид Пастрняк.

«Виннипег» набрал 42 очка в 30 матчах и лидирует в Восточной конференции, «Бостон» с 33 очками за 30 игр идет 6-м на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Бостон» — 8:1 (2:0, 1:1, 5:0)

Голы: Наместников — 7 (бол., Нидеррайтер, Пионк), 12:09 — 1:0. Шайфли — 15 (Коннор, Виларди), 18:01 — 2:0. Шайфли — 16 (бол., Моррисси), 27:02 — 3:0. Пастрняк — 10 (бол., Макэвой, Маршан), 29:13 — 3:1. Коннор — 16 (Шайфли), 41:15 — 4:1. Виларди — 12 (Коннор), 45:33 — 5:1. Иафалло — 5 (бол., Пионк, Чибриков), 47:19 — 6:1. Эпплтон — 6 (Флери, Лаури), 56:16 — 7:1. Чибриков — 1 (Перфетти), 56:26 — 8:1.

Вратари: Хеллибак — Суэймен.

Штраф: 29 — 37.

Броски: 35 (14+8+13) — 24 (8+8+8).

Наши: Наместников (17.56/3/+1), Чибриков (13.28/2/+1) — Задоров (18.45/1/-2).

11 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 12192 зрителя.