Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:47

«Виннипег» одержал победу над «Бостоном»

Евгений Козинов
Корреспондент
23 декабря. «Виннипег» — «Бостон» — 5:1.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Виннипег» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Брюинз» потерпели третье поражение подряд.

Швейцарский форвард «Джетс» Нино Нидеррайтер забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу. Российский нападающий Владислав Наместников результативными действиями не отметился.

«Виннипег» набрал 43 очка и занимает 3-е место в Западной конференции. «Бостон» — второй в Восточной конференции — 44 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Бостон» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы: Моррисси — 6 (Виларди, Шайфли), 19:52 — 1:0. Виларди — 7 (Элерс, Шайфли), 31:17 — 2:0. Нидеррайтер — 9 (бол., Шмидт, Пионк), 37:41 — 3:0. Лаури — 6 (Эпплтон, Нидеррайтер), 41:25 — 4:0. Карло — 2, 54:22 — 4:1. Нидеррайтер — 10 (бол., Перфетти), 59:41 — 5:1.

Нереализованный буллит: Шайфли (В), 37:16.

Вратари: Хеллибак — Суэймен.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (10+11+12) — 25 (6+7+12).

Наши: Наместников (15.25/0/0) — -.

23 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 14405 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Виннипег Джетс
2
0
Читайте также
Валиева победила в короткой программе на чемпионате России в Челябинске
Иван Янковский отреагировал на последнюю серию сериала «Слово пацана»
Антонов обвинил США в перечеркивании возможного диалога из-за санкций против РФ
Константинов указал на рекордное число нарушений при передаче Крыма УССР
ВС РФ уничтожили два танка Leopard 2 на купянском направлении
WP сообщила о жалобах бойцов ВСУ на усталость от конфликта
Популярное видео
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: видеообзор матча

Меркулов набрал три очка и стал первой звездой матча за фарм-клуб «Бостона»