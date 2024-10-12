«Виннипег» в овертайме обыграл «Чикаго»

«Виннипег» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. Победную шайбу на 38-й секунде овертайма забросил Марк Шайфли.

«Джетс» одержали вторую победу в двух матчах на старте сезона и лидируют в Западной конференции. «Блэкхокс» с 1 очком идут на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Чикаго» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Донато — 1 (Марун), 36:52 — 0:1. Шайфли — 2 (Элерс), 58:56 — 1:1. Шайфли — 3 (Коннор, Моррисси), 60:38 — 2:1.

Вратари: Хеллибак — Содерблум.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 35 (7+11+16+1) — 26 (6+11+8+1).

Наши: Наместников (14.40/1/0) — Михеев (17.30/0/-1).

12 октября. Виннипег. Canada Life Centre. 14564 зрителя.