«Виннипег» переиграл «Чикаго», Наместников забил гол

«Виннипег» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников забил 1 гол. В этом сезоне у 33-летнего россиянина 5 голов и 1 голевая передача в 11 матчах. Также у хозяев Джош Моррисси, Кайл Коннор и Марк Шайфли забили по 1 голу, дубль оформил Габриэль Виларди.

У «Блэкхокс» забили Алекс Власик, Андре Бураковски и Теуво Терявяйнен.

«Виннипег» набрал 16 очков в 11 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 8-й строчке — 12 очков в 11 играх.