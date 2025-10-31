Видео
31 октября, 08:46

«Виннипег» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

Павел Лопатко

«Виннипег» победил «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У «Джетс» забили российский нападающий Владислав Наместников, а также Габриэль Виларди (дважды), Джош Моррисси, Кайл Коннор и Марк Шайфли. У «Блэкхокс» отличились Алекс Власик, Андре Бураковски и Теуво Терявяйнен.

«Виннипег» (16 очков после 11 матчей) занимает второе место в таблице Западной конференции. «Чикаго» (12 очков после 11 встреч) идет на девятом месте.

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Чикаго Блэкхокс
