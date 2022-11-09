Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:39

«Виннипег» выиграл у «Далласа»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Новости

«Виннипег» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Джетс» одержали третье поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Даллас» — 5:1 (0:0, 4:1, 1:0)

Голы: Робертсон — 9 (Хинтц), 23:06 — 0:1. Шайфли — 7 (Эпплтон, Коннор), 23:27 — 1:1. Дюбуа — 6 (Перфетти, Уилер), 24:37 — 2:1. Шайфли — 8 (Коннор, Эпплтон), 26:12 — 3:1. Мяеналанен — 1 (Пионк, Моррисси), 38:14 — 4:1. Эпплтон — 1 (п.в., Лаури, Коннор), 57:02 — 5:1.

Вратари: Хеллибак — Уэджвуд (56:16 — 57:02).

Штраф: 9 — 9.

Броски: 33 (18+10+5) — 22 (8+7+7).

Наши: — - Гурьянов (12.37/1/-2).

9 ноября. Виннипег. Canada Life Centre. 13847 зрителей.

Денис Гурьянов
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Даллас Старз
2
0
Читайте также
Всемирный боксерский совет исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии
Экс-президент ФИФА Блаттер назвал ошибкой выбор Катара вместо США хозяином ЧМ-2022
Пентагон сообщил об истощении арсеналов Запада из-за помощи Киеву
Пушков оценил отказ ЕС от установления лимита цен на газ
Politico отметила влияние США на позицию Зеленского по переговорам с РФ
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Панарин набрал больше всех очков за «Рейнджерс» в первых 200 матчах за команду