«Виннипег» выиграл у «Далласа»

Сегодня, 06:39
«Виннипег» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Джетс» одержали третье поражение подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Даллас» — 5:1 (0:0, 4:1, 1:0)
Голы: Робертсон — 9 (Хинтц), 23:06 — 0:1. Шайфли — 7 (Эпплтон, Коннор), 23:27 — 1:1. Дюбуа — 6 (Перфетти, Уилер), 24:37 — 2:1. Шайфли — 8 (Коннор, Эпплтон), 26:12 — 3:1. Мяеналанен — 1 (Пионк, Моррисси), 38:14 — 4:1. Эпплтон — 1 (п.в., Лаури, Коннор), 57:02 — 5:1.
Вратари: Хеллибак — Уэджвуд (56:16 — 57:02).
Штраф: 9 — 9.
Броски: 33 (18+10+5) — 22 (8+7+7).
Наши: — - Гурьянов (12.37/1/-2).
9 ноября. Виннипег. Canada Life Centre. 13847 зрителей.