«Даллас» на выезде обыграл «Виннипег»

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Виннипег» со счетом 2:0.

Отличились Джо Павелски и Тайлер Сегин.

После этого матча «Даллас» с 28 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Виннипег» с 26 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Даллас» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Павелски — 10 (Хинтц, Робертсон), 32:54 — 0:1. Сегин — 7 (Марчмент, Дюшен), 56:45 — 0:2.

Вратари: Хеллибак — Эттингер.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 27 (5+11+11) — 21 (8+6+7).

Наши: Наместников (13.18/2/-1) — Дадонов (14.19/2/0).

29 ноября. Виннипег. Canada Life Centre.