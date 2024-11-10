Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 01:41

«Виннипег» победил «Даллас», Наместников набрал два очка

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 4:1.

В составе «Джетс» 2 (1+1) очка набрал Владислав Наместников, еще по голу забили Алекс Иафалло, Расмус Купари и Николай Элерс. У «Старз» шайбу забросил Роопе Хинтц.

После этого матча «Виннипег» с 28 очками занимает первое место в Западной конференции, «Даллас» с 16 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Даллас» — 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Голы: Иафалло — 2 (бол., Наместников, Перфетти), 7:28 — 1:0. Купари — 2 (Иафалло), 10:21 — 2:0. Наместников — 4 (Перфетти, Пионк), 23:34 — 3:0. Элерс — 9 (бол., Шайфли, Виларди), 27:14 — 4:0. Хинтц — 5 (Харли), 58:38 — 4:1.

Вратари: Хеллибак — Эттингер (Десмит, 29:21).

Штраф: 15 — 27.

Броски: 25 (12+8+5) — 33 (4+10+19).

Наши: Наместников (15.47/3/+1) — Дадонов (14.07/2/+1), Любушкин (16.44/0/0).

9 ноября. Виннипег. Canada Life Centre.

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Даллас Старз

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
МВД предупредило о лишении гражданства за непринесение присяги
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
Одного из лучших российских судей надолго отстранили от футбола
Бывшая баскетболистка Катерина Кейру беременна от актера Алексея Гаврилова
Валя Карнавал и сестры Аверины примут участие в «Ледниковом периоде» 2024
Президент Финляндии заявил о налаживании отношений с РФ в будущем
Сегодня
Вчера
Неделя