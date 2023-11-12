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НХЛ

Сегодня, 02:50

«Виннипег» — «Даллас»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Виннипег» — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Старз» отличились Томас Хартли, Уайтт Джонстон и Мэтт Дюшен, Евгений Дадонов отметился результативной передачей. У «Джетс» шайбы забросили Коул Перфетти и Бренден Диллон, у Владислава Наместникова результативный пас.

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