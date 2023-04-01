Две голевые передачи Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Детройт»

«Виннипег» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

В составе победителей двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Владислав Наместников.

«Виннипег» набрал 87 очков и занимает 8-е место в Западной конференции. «Детройт» располагается на 13-й строчке в Восточной конференции — 75 очков.

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«Виннипег» — «Детройт» — 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)

Голы: Коннор — 29 (Диллон, Шайфли), 6:56 — 1:0. Уилер — 16 (Элерс, Наместников), 11:57 — 2:0. Шайфли — 39 (Пионк, Коннор), 13:34 — 3:0. Демело — 5 (Эпплтон, Лаури), 21:20 — 4:0. Нидеррайтер — 23 (Эпплтон, Демело), 33:42 — 5:0. Элерс — 10 (Уилер, Наместников), 45:07 — 6:0. Перрон — 19 (бол., Зайдер, Ларкин), 50:41 — 6:1. Велено — 8 (Лафф, Эрне), 51:02 — 6:2.

Вратари: Хеллибак — Хелльберг.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 29 (11+10+8) — 25 (4+7+14).

Наши: Наместников (15.14/1/+2) — -.

1 апреля. Виннипег. Canada Life Centre. 14389 зрителей.