Дубль Ларкина принес «Детройту» победу над «Виннипегом»

«Детройт» на выезде переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За «Ред Уингз» дубль оформил Дилан Ларкин, еще по шайбе забросили Лукас Рэймонд и Алекс Дебринкэт.

Авторами голов хозяев стали Джош Моррисси и Николай Элерс.

«Детройт» набрал 38 очков за 39 матчей и занимает 11-е место в Восточной конференции, «Виннипег» лидирует на «Западе» с 56 очками в 41 встрече.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Детройт» — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Ларкин — 15 (бол., Раймонд, Зайдер), 6:25 — 0:1. Раймонд — 16 (бол., Зайдер, Кейн), 24:33 — 0:2. Моррисси — 4 (Шайфли, Нидеррайтер), 25:48 — 1:2. Дебринкэт — 17 (Кейн), 47:14 — 1:3. Элерс — 12 (Пионк, Наместников), 56:45 — 2:3. Ларкин — 16 (п.в., Раймонд, Зайдер), 59:31 — 2:4.

Вратари: Хеллибак (57:23 — 57:34, 57:38 — 59:31) — Лайон.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 23 (7+10+6) — 29 (17+3+9).

Наши: Наместников (13.33/1/0) — Тарасенко (14.41/1/0).

5 января. Виннипег. Canada Life Centre.