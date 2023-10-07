«Виннипег»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

Основная информация о клубе «Виннипег Джетс» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Виннипег Джетс»

Город: Виннипег, Манитоба (Канада)

Год основания: 1999

Главный тренер: Рик Боунесс

Капитан: Адам Лаури

Домашняя арена (вместимость): Канада Лайф-центр (на 15 321)

Конференция: Западная

Дивизион: Центральный

« Виннипег » : достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Виннипег» занял восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 95 очками и стал четвертым в Центральном дивизионе. В Кубке Стэнли «Джетс» уступили в серии 1/4 финала Запада «Вегасу» (1-4).

« Виннипег »: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Виннипег» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в четверг, 12 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ в гостях матчем против «Калгари» на арене «Пенгроут-Сэдлдоум». Начало — в 05.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Джетс» дома сыграют с «Ванкувером» на «Canada Life Centre» в пятницу, 19 апреля (начало — 03.00 мск).

« Виннипег »: календарь матчей в октябре 2023

12 октября. 05:00 (мск). «Калгари» — «Виннипег»

14 октября. 23:00. «Виннипег» — «Флорида»

18 октября. 03:00. «Виннипег» — «Лос-Анджелес»

20 октября. 03:00. «Виннипег» — «Вегас»

22 октября. 05:00. «Эдмонтон» — «Виннипег»

25 октября. 03:45. «Виннипег» — «Сент-Луис»

27 октября. 02:00. «Детройт» — «Виннипег»

29 октября. 02:00. «Монреаль» — «Виннипег»

31 октября. 02:30. «Виннипег» — «Рейнджерс»

Календарь матчей «Виннипега» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер « Виннипега »

Рик Боунесс (68 лет) начал тренерскую карьеру в 1982 году. Ранее канадский специалист работал в «Бостоне», «Оттаве», «Айлендерс», «Финиксе», «Тампе-Бэй», «Далласе» и в других клубах.

Российские хоккеисты « Виннипега »

Артемий Князев (защитник)

Никита Чибриков (нападающий)

Владислав Наместников (нападающий)

«Виннипег»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».