«Эдмонтон» обыграл «Виннипег» по буллитам

«Эдмонтон» обыграл «Виннипег» в выставочном матче НХЛ — 3:2 Б.

В основное время у «Ойлерз» отличились Тайлер Бенсон и Джейсон Демер, у «Джетс» сделал дубль Коул Перфетти.

«Эдмонтон» выиграл в серии буллитов со счетом 1:0 — единственный точный бросок на счету Девина Шора.

Российский защитник «Ойлерз» Дмитрий Саморуков провел на льду 20 минут и завершил встречу с показателем полезности «0».

«Эдмонтон» проведет следующий выставочный матч 4 октября против «Ванкувера». «Виннипегу» предстоит игра с «Калгари» 6 октября.