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НХЛ

Сегодня, 06:50

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Виннипег»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Эдмонтон» обыграл «Виннипег» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Эдмонтон» — 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Голы: Перфетти — 8 (бол., Шайфли, Коннор), 18:27 — 1:0. Нерс — 4 (Маклеод, Янмарк), 53:11 — 1:1. Хаймэн — 13 (бол., Макдэвид, Бушар), 57:47 — 1:2. Маклеод — 1 (п.в., Хаймэн, Сиси), 59:40 — 1:3.

Вратари: Хеллибак (58:37 — 59:40) — Скиннер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (8+10+8) — 39 (12+10+17).

Наши: Наместников (11.53/0/0) — -.

1 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 13611 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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