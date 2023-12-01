«Эдмонтон» на выезде обыграл «Виннипег»

Сегодня, 06:50
«Эдмонтон» обыграл «Виннипег» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Эдмонтон» — 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
Голы: Перфетти — 8 (бол., Шайфли, Коннор), 18:27 — 1:0. Нерс — 4 (Маклеод, Янмарк), 53:11 — 1:1. Хаймэн — 13 (бол., Макдэвид, Бушар), 57:47 — 1:2. Маклеод — 1 (п.в., Хаймэн, Сиси), 59:40 — 1:3.
Вратари: Хеллибак (58:37 — 59:40) — Скиннер.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 26 (8+10+8) — 39 (12+10+17).
Наши: Наместников (11.53/0/0) — -.
1 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 13611 зрителей.